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Десятичные дроби превратить в про центы: 6,51= 2,3= 0,095=
Математика
Десятичные дроби превратить в про центы: 6,51= 2,3= 0,095=
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