(3x+1)(4x-2)-6(2x-1)^2 +14
Математика
(3x+1)(4x-2)-6(2x-1)^2 +14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12×^2-6×+4×-2-12×^2+6+14=× -2×+18=0 х=18×:(-2×)=9
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