В магазин поступило 20 кг товара,после в магазине чего было продано 19% всего товара.Сколько килограммов товаров было продано магазином?(в килограммах ) Надо решать так: 100%-20 (кг) 19%-? и т.д.
Математика
В магазин поступило 20 кг товара,после в магазине чего было продано 19% всего товара.Сколько килограммов товаров было продано магазином?(в килограммах ) Надо решать так: 100%-20 (кг) 19%-? и т.д.
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