В магазин поступило 20 кг товара,после в магазине чего было продано 19% всего товара.Сколько килограммов товаров было продано магазином?(в килограммах ) Надо решать так: 100%-20 (кг) 19%-? и т.д.

Математика

В магазин поступило 20 кг товара,после в магазине чего было продано 19% всего товара.Сколько килограммов товаров было продано магазином?(в килограммах ) Надо решать так: 100%-20 (кг) 19%-? и т.д.

Автор: Гость