В детском мире продавали двухколёсные велосипеды и трёхколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рулт и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали а детском мире.

Математика
В детском мире продавали двухколёсные велосипеды и трёхколёсные велосипеды. Миша пересчитал все рулт и все колёса. Получилось 12 рулей и 27 колёс. Сколько трёхколёсных велосипедов продавали а детском мире.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть двухколесных  х шт тогда трехколесных  у шт Всего х +у = 12 тогда колес  2х +3у = 27 Получили систему уравнений х+у = 12 2х +3у = 27  из первого х = 12-у 2(12-у) +3у = 27 24 -2у +3у = 27 у = 27-24 у = 3 ( трехколесных велосипедов) Ответ 3 шт трехколесных велосипедов 2 способ  Всего 12 великов, если на всех по 2 колеса, то 12*2 = 24 колеса. 27-24 = 3 колеса осталось , значит эти 3 колеса для трехколесных великов. Следовательно трехколесных 3 шт.
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