7:00 как переводиться на казахском
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7:00 как переводиться на казахском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сағат тура жетіде Например: Сағат жетіде бізде сабақ
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