Напишите уравнения следующих превращений : P -- P2O5--H3PO4--K3PO4--Ag3PO4 . Составте полные и с??кращенные ионные уравнения реакций .

Химия
Напишите уравнения следующих превращений : P -- P2O5--H3PO4--K3PO4--Ag3PO4 . Составте полные и с??кращенные ионные уравнения реакций .
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