1.​ Спишите предложения, вставив буквы, расставив знаки препинания. Определите ви?? предложений. Р…сцветай Беларусь р…сцветай моя радость Беларусь мое счастье Отчизна моя! Причина была мелка как порох. Кр…сота. Великая сила вид...

Русский язык

1.​ Спишите предложения, вставив буквы, расставив знаки препинания. Определите ви?? предложений. Р…сцветай Беларусь р…сцветай моя радость Беларусь мое счастье Отчизна моя! Причина была мелка как порох. Кр…сота. Великая сила видна во всем колебании вершин пересвисте птиц мя…ком осв…щении. Чем ближе я знакомился с ним тем больше он удивлял меня своим бл…стящим умом. Не хватит света факел сер?ца выну. (Не) спится. В дверь позвонили. Принеси завтра. 2.​ Запишите все слова правильно. Картина, батальён, скворец, инженер, катострофа, обстрактный, тэрмин,тимпература, венигрет, апетит.

Автор: Гость