Расскажи как Герда нашла Кая у Снежной королевы и как спасла его?

Гость: Гость:

Маленькая героиня Герда отправилась в путь и встретила сад женщины которая умела колдовать,они расчесывала ей волосы и девочка стала всё забывать но розы ей помогли.Герда послушалась ворона что встретила на камне и узнала о принце и принцесе они её одели и отправили в путь.Они встретила маленькую разбойницуУтром Герда рассказала маленькой разбойни­це то, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница сжалилась над девочкой, помогла ей бежать и даже выпустила на волю северного оле­ня в обмен на то, что он должен отвезти Герду к дворцу Снежной королевы. Олень остановился у лачуги, в которой была одна старуха лапландка. Северный олень рас­сказал лапландке всю историю Герды. Лап­ландка сказала, что им нужно добираться до Финляндии, и написала на сушеной треске по­слание, адресованное живущей в тех местах финке, в котором просила помочь Герде. Путни­ки обогрелись и снова отправились в путь. Олень с Гердой добежал до Финляндии, и они быстро разыскали жилье финки. После того как путни­ки согрелись, олень попросил изготовить для Герды питье, которое дало бы ей силу победить Снежную королеву. Финка сказала, что для того, чтобы победить Снежную королеву, нужна не сила. Она сказала, что Кай на самом деле у Снежной королевы и что он доволен. А причиной же всему — осколки зеркала, которые находятся у него в сердце и в глазу. Их необходимо удалить, чтобы Снеж­ная королева потеряла над ним свою власть. Финка сказала, что сила Герды — в ее сердце. Олень, как и сказала финка, не останавлива­ясь, домчал Герду до куста с красными ягодами и плача попрощался с девочкой, которая осталась одна на трескучем морозе без башмаков, без рука­виц (она их забыла у финки). Герда побежала изо всех сил вперед и бежала до тех пор, пока не до­бралась до чертогов Снежной королевы.