Расскажи как Герда нашла Кая у Снежной королевы и как спасла его?
Литература
Расскажи как Герда нашла Кая у Снежной королевы и как спасла его?
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Маленькая героиня Герда отправилась в путь и встретила сад женщины которая умела колдовать,они расчесывала ей волосы и девочка стала всё забывать но розы ей помогли.Герда послушалась ворона что встретила на камне и узнала о принце и принцесе они её одели и отправили в путь.Они встретила маленькую разбойницуУтром Герда рассказала маленькой разбойнице то, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница сжалилась над девочкой, помогла ей бежать и даже выпустила на волю северного оленя в обмен на то, что он должен отвезти Герду к дворцу Снежной королевы. Олень остановился у лачуги, в которой была одна старуха лапландка. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды. Лапландка сказала, что им нужно добираться до Финляндии, и написала на сушеной треске послание, адресованное живущей в тех местах финке, в котором просила помочь Герде. Путники обогрелись и снова отправились в путь. Олень с Гердой добежал до Финляндии, и они быстро разыскали жилье финки. После того как путники согрелись, олень попросил изготовить для Герды питье, которое дало бы ей силу победить Снежную королеву. Финка сказала, что для того, чтобы победить Снежную королеву, нужна не сила. Она сказала, что Кай на самом деле у Снежной королевы и что он доволен. А причиной же всему — осколки зеркала, которые находятся у него в сердце и в глазу. Их необходимо удалить, чтобы Снежная королева потеряла над ним свою власть. Финка сказала, что сила Герды — в ее сердце. Олень, как и сказала финка, не останавливаясь, домчал Герду до куста с красными ягодами и плача попрощался с девочкой, которая осталась одна на трескучем морозе без башмаков, без рукавиц (она их забыла у финки). Герда побежала изо всех сил вперед и бежала до тех пор, пока не добралась до чертогов Снежной королевы.
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