Определите объем массы и количества вещества кислорода необходимой для сгорания 32 метиломина
Химия
Определите объем массы и количества вещества кислорода необходимой для сгорания 32 метиломина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32g xg 2CH3-NH2+3O2=2CO2+N2+2H2O 62g 96g x=32··96/62=3g (O2) nO2=3/32=0.09mol VO2=0.09··22.4=2.1L
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