Решите задачу 100баллов напишите всю задачу плиз
Математика
Решите задачу 100баллов напишите всю задачу плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1)16*3= 48км прошёл теплоход до выхода второго2)16*12=192 км прошёл вместе со вторым теплоходом 3)192+48=240км пройденное расстояние4)240:12=20 км/ч скорость второго теплохода.б)из двух городов навстречу друг другу шли теплоходы.Скорость первого16км/ч через 3 часа ему навстречу вышел второй теплоход и через 12 часов теплоходы встретились,скорость второго20км/ч .Чему равно расстояние между городами?в)данных недостаточно, была неизвестна скорость второго теплохода.
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