как решить задачу площадь участка занятого пшеницей 1200 квадратных метров с кажды?? 100 квадратных метров этого участка собрали по 48 килограмм зерна Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка
Математика
как решить задачу площадь участка занятого пшеницей 1200 квадратных метров с кажды?? 100 квадратных метров этого участка собрали по 48 килограмм зерна Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1200:100=12 раз больше $2)48*12=576 кг зерна собрали со всего участка.Надеюсь все понятно.
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