как решить задачу площадь участка занятого пшеницей 1200 квадратных метров с кажды?? 100 квадратных метров этого участка собрали по 48 килограмм зерна Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка

Математика

как решить задачу площадь участка занятого пшеницей 1200 квадратных метров с кажды?? 100 квадратных метров этого участка собрали по 48 килограмм зерна Сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка

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