Найти точки графика функции f(x)=x^3+3x^2 в которых касательная к нему параллельна гси ??бсцисс
Алгебра
Найти точки графика функции f(x)=x^3+3x^2 в которых касательная к нему параллельна гси ??бсцисс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсцисса - икс. касательная к графику будет параллельна оси икс в точках где производная равна нулю. у'(х) = 3х^2 - 6х. производная равна нулю в точках х = 0 и х = 2
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