Помогите записать "Дано" к этой задаче, Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрия (плотность 1,105г\см^3) требуется для приготовления 5 литров 2%-ного раствора (плотность 1,02г\см^3)?

Химия

Помогите записать "Дано" к этой задаче, Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрия (плотность 1,105г\см^3) требуется для приготовления 5 литров 2%-ного раствора (плотность 1,02г\см^3)?

Автор: Гость