Помогите записать "Дано" к этой задаче, Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрия (плотность 1,105г\см^3) требуется для приготовления 5 литров 2%-ного раствора (плотность 1,02г\см^3)?
Химия
Помогите записать "Дано" к этой задаче, Какой объем 10%-ного раствора карбоната натрия (плотность 1,105г\см^3) требуется для приготовления 5 литров 2%-ного раствора (плотность 1,02г\см^3)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V₂r-ra Na2CO3=5L w₂Na2CO3=2% ρ₂Na2CO3=1.02g/cm³ w₁Na2CO3=10% ρ₁Na2CO3=1.105g/cm³ _______________________ V₁r-raNa2CO3-?
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