Сообщение о анне ахматовой.

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Анна Андреевна Ахматова, родилась 11(23) июня 1889 года под Одессой.Отец Анны был инженером-механником флота.Годовалым ребенком она была перевезена на север- в Царское село.Там она прожила до 16 лет.В пять лет научилась говорить по французки.Свое первое стихотворение она написала в 11 лет.Обучалась в Царской женской гимназий. В 1905 году родители Анны растались,и мама с детьми уехала на юг.В 1910 году Анна вышла замуж за Н.С.Гумилиева и уехала на месяц в париж.Стихи были в полном запустений,и их покупали только из за иллюстраций известных художников.