Прочитайте стихотворения пастернака подумайте о чем говорит поэт строчками''не я про весну,а весна про меня'',''не я про сад,а сад про меня''?Подтвердите свой ответ цитатами из стихотворений.

Литература

Прочитайте стихотворения пастернака подумайте о чем говорит поэт строчками''не я про весну,а весна про меня'',''не я про сад,а сад про меня''?Подтвердите свой ответ цитатами из стихотворений.

Автор: Гость