Прочитайте стихотворения пастернака подумайте о чем говорит поэт строчками''не я про весну,а весна про меня'',''не я про сад,а сад про меня''?Подтвердите свой ответ цитатами из стихотворений.

Литература
Прочитайте стихотворения пастернака подумайте о чем говорит поэт строчками''не я про весну,а весна про меня'',''не я про сад,а сад про меня''?Подтвердите свой ответ цитатами из стихотворений.
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Гость:
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