Какие улицы Омска названы в честь героев,великих писателей,поэтов,исторических с??бытий

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Омск — город с миллионным населением, в котором широко развита сеть дорожной инфраструктуры. В начале XXI века в городе насчитывается более 1400 улиц, переулков, проспектов и бульваров. История Править До революции Править Строения Омска XVIII века возводились бессистемноне в порядке своей основе это были деревянные здания, практически полностью сгоревшие во время сильнейшего пожара в начале XIX века. Тогда началось формирование современного облика города. На «Плане города Омска с окрестностями. Снятом инструментально в 1819 году» сохранились направления улиц, по которым проходят современные транспортные артерии города. Развитие уличной систематизации можно проследить по чертежам «По Омской крепости. О произведенных работах в 1848 году», на которых заселение города нанесено различной штриховкой по состоянию на 1829, 1854 и 1877 гг.).[1] Главной улицей Омска долгие годы оставался Чернавинский проспект (ныне ул. Ленина). Здесь располагались торговые ряды омских купцов, проходили народные гулянья. Формирование архитектурного облика улицы, сохранившегося до наших дней, происходило с 1903 по 1906 гг. Интересно, что одна и та же улица в разных форштадтах именовалась по-разному. Так, за Железным мостом (ныне Юбилейный) Чернавинский проспект продолжался улицей Дворцовой, а далее Атаманской. Современная улица Коммунистическая в Кадышевском форштадте называлась Главноуправленческой, а в Бутырском Мариинской. В 1911 году в Омске проходит знаменитая Западносибирская сельскохозяйственная и промышленная выставка. Её павильоны, выполненные в стиле модерн, были настолько новаторскими и смелыми для провинциального Омска, что вдохновили архитекторов на создание кирпичных особняков с асимметричными решениями фасадов, интересным оформлением оконных проёмов, декоративными деталями в новом стиле. Ярким примером служит дом на пересечении улиц Орджоникидзе и Чапаева (бывших Тобольской и Надеждинской), в котором в 1910-е годы находился дом Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей.[2] К началу революции город значительно разросся. Границами Омска были улицы: Иртышская (ныне 5-я Северная), за которой начинались дачи местной знати (М. Шаниной, Ф. Штумпфа и др.); Цыганская (ныне 2-я Северная), за которой шло кладбище; с другой стороны от кладбища проходила улица Скорбященская (ныне Гусарова); улица Госпитальная (сохранившая своё название до наших дней) продолжалась до 2-й Ремесленной, за которой шёл выселок с церковью св. Николая; южная граница Омска проходила по ул. Московской (ныне пр. Маркса), далее шли летние лагеря Сибирского кадетского корпуса. После революции Править Архитектура первых лет Советской власти отличается скромностью и непритязательностью. Ярким примером того, как выглядели новые улицы Омска в 1920-е — 1930-е годы может служить дом-общежитие для рабочих Сибметаллтреста, созданный инженером П. Голышевым и архитектором В. Масленниковым, а также сохранившийся до наших дней дом по улице Красный путь, занимающий целый квартал между Рабиновича и Булатова. Строения тех лет отличает отсутствие облицовки фасадов, различные стилевые элементы и венчающие северо-западную угловую часть небольшие башенки. В 1923 году инженерами Линецким и Назаретовым был разработан план, согласно которому Омск должен был стать Городом-садом. Начинается активное озеленение улиц, открываются скверы, парки, сады (сад им. Куйбышева на месте бывшего Фребелевского детского сада, сад «Аквариум» на месте бывшей Марьиной рощи) .[2] 7 ноября 1936 года по городу пошли первые трамваи. Пути были проложены от площади, на которой сегодня находится здание Правительства Омской области мимо Пожарной каланчи и нынешнего здания Администрации Омска через деревянный мост (ныне Юбилейный) по улице Маркса до мясокомбината. Позднее трамвайные пути были проложены по улицам Жукова и Богдана Хмельницкого[3]. В годы войны трамвай был основным транспортным средством. Движение осуществлялось по четырём маршрутам: Железнодорожный вокзал — Городок Водников (по улицам пр. Маркса, Гагарина (бывшая МОПРа), Красный путь); Лермонтовская — Парк культуры и Отдыха (по улицам Лермонтовская, Богдана Хмельницкого); Городок Водников — Сельскохозяйственный институт (по улице Красный путь); Сад им. Куйбышева — 11-я Ремесленная.[4] В начале 1950-х активно застраивается проспект Маркса. Эта застройка повлекла за собой серьёзное изменение архитектурной структуры всего города. Начинает формироваться городок Нефтяников (в связи со строительством крупного нефтеперерабатывающего завода). Начинается застройка Левого берега, архитектура которого большей частью подчинена подстройке под естественный ландшафт. 5 ноября 1955 года по улицам Красный путь, Ленина пущена первая линия троллейбуса.