Почему лагерь римляне всегда строили одинаково?

История
Почему лагерь римляне всегда строили одинаково?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это очень удобно. Они всегда искали место,хорошо снабжённое питьевой водой и рапсологающееся на возвышении.По прибытии на отмежеванную площадь лагеря солдаты выкапывали глубокий ров вокруг лагерного четырёхугольника и из выброшенной земли сооружали вал,который укреплялся дерном,фашинником и палисадами. Они огораживали лагерь частоколом ,чтобы варвары и дикие звери не смогли к ним залезть.Чужеземцы всегда удивлялись римлянам,они сооружали лагери на каждом ночном привале и делали это быстро и ловко!)Их лагерь также был похож на италийский город и напоминал о доме.
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