Почему лагерь римляне всегда строили одинаково?

Гость: Гость:

Потому что это очень удобно. Они всегда искали место,хорошо снабжённое питьевой водой и рапсологающееся на возвышении.По прибытии на отмежеванную площадь лагеря солдаты выкапывали глубокий ров вокруг лагерного четырёхугольника и из выброшенной земли сооружали вал,который укреплялся дерном,фашинником и палисадами. Они огораживали лагерь частоколом ,чтобы варвары и дикие звери не смогли к ним залезть.Чужеземцы всегда удивлялись римлянам,они сооружали лагери на каждом ночном привале и делали это быстро и ловко!)Их лагерь также был похож на италийский город и напоминал о доме.