Сколько км проходит 1/4 часа поезд если в час он проходит 64 км
Математика
Сколько км проходит 1/4 часа поезд если в час он проходит 64 км
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64/4*1=16 Ответ: 16 км
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