Девочка купила 2 пачки печенья, по 200г каждая, и 2 пачки чая, по 50 г каждая. поставь вопрос и реши залачу
Алгебра
Девочка купила 2 пачки печенья, по 200г каждая, и 2 пачки чая, по 50 г каждая. поставь вопрос и реши залачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девочка купила 2 пачки печенья, по 200гр каждая и 2 пачки чая, по 50 гр каждая. Сколько всего грамм печенья и чая купила девочка? 1) 200гр + 200 гр = 400 гр - всего печенья 2) 50 + 50 = 100 гр всего чая 3) 400+100 = 500 гр всего печенья и чая
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