Рассчитайте давление в мензурке с подсолнечным маслом, если высота равна 20 см. Писать С дано, СИ и решением.

Физика
Рассчитайте давление в мензурке с подсолнечным маслом, если высота равна 20 см. Писать С дано, СИ и решением.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: плотность - 920; h=20 см; g=10. CИ: h=0,2м. Решение: р=ро*g*h=920*0,2*10=1840 Па Ответ: 1840 Па
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