Рассчитайте давление в мензурке с подсолнечным маслом, если высота равна 20 см. Писать С дано, СИ и решением.

Физика

Рассчитайте давление в мензурке с подсолнечным маслом, если высота равна 20 см. Писать С дано, СИ и решением.

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