Запишите однокоренные слова разных частей речи к слову ронять.

Русский язык
Запишите однокоренные слова разных частей речи к слову ронять.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роняющий (причастие), уронивший (причастие), роняя (деепричастие), урон (существительное), уронить (глагол), проронить (глагол), уронный (прилагательное), обронить (глагол)
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