Помогите пожалуйста!!! Напишите сочинение на тему: "Кладовая солнца". Пожалуйста, с??асибо заранее=)

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«Кладовая солнца» — это еще одна сказка о добре и зле. Она учит детей о том, что всегда нужно помогать друг другу, иначе быть беде.Дети пришли к болоту Сказка описывает одно из самых интересных, и в то же время опасных мест – болото. В нем хранится тайна солнечной энергии, ведь все растения, которые сгнивают в болоте, не умирают, а превращаются в слой торфа. Слой очень сильно пропитан солнечной энергией, поэтому болото и прозвали в народе «кладовой солнца». Сказка повествует о том, что дело приключилось недалеко от болота с названием Блудово, которое расположено в Переславль-Залесском районе.Спасать можно человека, который не хочет погибать.Настя и Митраша были родными. Девочке было всего лишь двенадцать лет, а ее брату – только десять. Дети были сиротами, их родители умерли: мать слегла в могилу из-за хвори, а отец не вернулся с Великой Отечественной войны. Поначалу сельские люди помогали детям, кто, чем мог. Позже, со временем дети завели собственное хозяйство и стали самостоятельно с ним управляться.Приключение в лесу По весне дети вспомнили о рассказе своего отца. Тот однажды поведал им, что недалеко от болота есть поляна, на которой растет всегда много клюквы. Именно за этой ягодой дети и собрались идти в лес. Настя взяла с собой корзину для ягод и еды, чтобы не остаться голодными. Митраша в дорогу прихватил отцовское ружье и компас, чтобы не сбиться с пути. Двинулись в путь дети еще тогда, когда солнце не встало. Позже попали на развилку. Две дороги вели к одному и тому же месту. Дети поспорили и разошлись каждый своей дорогой.В лесу можно было встретить только двух животных – пса и волка. Волка прозвали Серым Помещиком. В эту пору он был очень голодным, так как зима только закончилась, и еды было мало. Поэтому он питался в основном собаками. Травка, собака лесника, пыталась не попасться в лапы голодному волку. Она осталась жить в лесу, после того, как ее хозяин помер. Травка иногда гонялась за зайцами, пытаясь хоть как-нибудь себя прокормить.Куда же пришли дети Митраша шел по компасу и очень скоро увидел поляну. Только мальчик не знал. Что это была вовсе не ягодная поляна. Это была топь. Мальчик дошел до середины, когда понял, что трясина его засасывает. Он по пояс был в болоте, поэтому решил не двигаться, чтобы спастись. Ребенок звал сестру, но она его не слышала. Она нашла поляну с клюквой и собирала ягоды. О своем братце девочка вспомнила аж под вечер, когда заметила нетронутую еду. Она подумала, что Митраша до сих пор голодный.Друг познается в беде Митраша уже не наделся cпастись. Вдруг он увидел Травку. Собака гналась за зайцем, а прибежала к болоту. Мальчик подозвал к себе собаку, она подошла ближе. Митраша ухватился за ее задние лапы и выбрался из трясины.Если Вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о Вас, когда опять попадет в беду.Ребенок был настолько голоден, что решил застрелить зайца, которого гнала собака. Но очень скоро увидел перед собой волка и выстрелил. Он не промахнулся, поэтому убил Серого Помещика.И в заключение… Настя услышала выстрел и прибежала к болоту. Она увидела брата и очень обрадовалась. Дети всю ночь находились возле болота, а поутру вернулись домой. Митраша рассказал об убитом волке, односельчане пошли в лес, и нашли убитого Серого Помещика. Митраша стал героем среди своих земляков. А Настасья еще очень долго укоряла себя за свою жадность, поэтому все собранные ягоды отдала детишкам, которых привезли из Ленинграда по причине эвакуации.