На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Найдите величину угла (в град??сах), который образуют две соседние спицы, если в колесе 45 спиц.

Алгебра

На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Найдите величину угла (в град??сах), который образуют две соседние спицы, если в колесе 45 спиц.

Автор: Гость