На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Найдите величину угла (в град??сах), который образуют две соседние спицы, если в колесе 45 спиц.
Алгебра
На рисунке показано, как выглядит колесо с 7 спицами. Найдите величину угла (в град??сах), который образуют две соседние спицы, если в колесе 45 спиц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360 / 45 = 8 360 (градусов в колесе) 45(спиц) 8(градусов между двумя соседними спицами)
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