Разговор Лютика и Жучка. -Лютик, лютик, что хохочешь? -Да ведь ты меня щекочешь, Так листочки мне щекочешь, Что не хочешь-захохочешь! Задание: подчеркните в словах изученные орфограми

Русский язык
Разговор Лютика и Жучка. -Лютик, лютик, что хохочешь? -Да ведь ты меня щекочешь, Так листочки мне щекочешь, Что не хочешь-захохочешь! Задание: подчеркните в словах изученные орфограми
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Окончание -ешь пишется с ь знаком и чк
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