Разговор Лютика и Жучка. -Лютик, лютик, что хохочешь? -Да ведь ты меня щекочешь, Так листочки мне щекочешь, Что не хочешь-захохочешь! Задание: подчеркните в словах изученные орфограми

Русский язык

Разговор Лютика и Жучка. -Лютик, лютик, что хохочешь? -Да ведь ты меня щекочешь, Так листочки мне щекочешь, Что не хочешь-захохочешь! Задание: подчеркните в словах изученные орфограми

Автор: Гость