Запиши решение задачи не только по действиям но и и виде одного выражения. При по??упке фотоальбома и книжки заплатили 180 р., фотоальбом дешевле книжки на 20 р., сколько стоит один фотоальбом?

Математика

Запиши решение задачи не только по действиям но и и виде одного выражения. При по??упке фотоальбома и книжки заплатили 180 р., фотоальбом дешевле книжки на 20 р., сколько стоит один фотоальбом?

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