покупатель попросил взвесить 1 килограмм колбасы продавец отрезал кусок масса ко??орого оказалась равной 800 грамм сколько граммов Колбасы надо добавить

Математика
покупатель попросил взвесить 1 килограмм колбасы продавец отрезал кусок масса ко??орого оказалась равной 800 грамм сколько граммов Колбасы надо добавить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кг =1000гр 1000-800=200гр надо добавить
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