Көңіл күй одайғайы - Күлі , ренжу , шошыну , назар аудару және т.б. Ишарат одағайы- т??йт , жә , тек және т.б Шақыру одағайы-Қырау-қырау,моһ-моһ,құр-құр және т.б
Қазақ тiлi
Көңіл күй одайғайы - Күлі , ренжу , шошыну , назар аудару және т.б. Ишарат одағайы- т??йт , жә , тек және т.б Шақыру одағайы-Қырау-қырау,моһ-моһ,құр-құр және т.б
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Гость:
Сөйлем құрау керек пе?
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