Ришите затачу пожалуйста

Математика
Ришите затачу пожалуйста
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Гость:
Какую задачу надо загрузить файл
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