Автомобиль "Москвич" за 3 часа может проехать 360км. Бескрылая птица страус - лучший ??егун в мире - развивает скорость до 120 км/ч. Сравните скорости автомобиля и страуса.

Физика

Автомобиль "Москвич" за 3 часа может проехать 360км. Бескрылая птица страус - лучший ??егун в мире - развивает скорость до 120 км/ч. Сравните скорости автомобиля и страуса.

Автор: Гость