Автомобиль "Москвич" за 3 часа может проехать 360км. Бескрылая птица страус - лучший ??егун в мире - развивает скорость до 120 км/ч. Сравните скорости автомобиля и страуса.
Физика
Автомобиль "Москвич" за 3 часа может проехать 360км. Бескрылая птица страус - лучший ??егун в мире - развивает скорость до 120 км/ч. Сравните скорости автомобиля и страуса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:3=120км/час скорость Москвича, у страуса Тоже 120км/час значит их скорости равны
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