Найдите арифметическое и медиану чисел: 5)107;122;113;6)12,4;14,8;18,9;20,1.

Математика
Найдите арифметическое и медиану чисел: 5)107;122;113;6)12,4;14,8;18,9;20,1.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (107+122+113)/3=114, медиана - 113 2) (12,4+14,8+18,9+20,1)/4=16,55 - медиана (14,8+18,9)/2=16,85
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1.​ Спишите предложения, вставив буквы, расставив знаки препинания. Определите ви?? предложений. Р…сцветай Беларусь р…сцветай моя радость Беларусь ...
Ответить
Физика
Автомобиль "Москвич" за 3 часа может проехать 360км. Бескрылая птица страус - лучший ??егун в мире - развивает скорость до 120 км/ч. Сравните скоро...
Ответить
Математика
Абсциссой точки перегиба графика функции y=x^3-2x-4 является
Ответить
Математика
В саду собрали 54 кг вишни.Из 36 кг вишни сварили варенье а остальную вишню разложил?? поровню в 9 пакетов для заморозки . Сколько килограммов вишн...
Ответить
Литература
Расскажи как Герда нашла Кая у Снежной королевы и как спасла его?
Ответить