Найдите арифметическое и медиану чисел: 5)107;122;113;6)12,4;14,8;18,9;20,1.
Математика
Найдите арифметическое и медиану чисел: 5)107;122;113;6)12,4;14,8;18,9;20,1.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (107+122+113)/3=114, медиана - 113 2) (12,4+14,8+18,9+20,1)/4=16,55 - медиана (14,8+18,9)/2=16,85
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