Помогите написать сочинение на тему каким может быть путь к познанию самого себя?" , " необходимо ли ошибаться, чтобы найти верный путь?" с аргуметами из 10 класса, хотя бы намеки

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Исходным пунктом «познания человеком своего духовного мира» является самопознание, которое достигается с помощью чувств и ума. Чтобы раскрыть сущность мира, необходимо сначала познать самого себя, поскольку человек представляет собой часть большого целого - природы, макрокосмоса. Требование самопознания обусловлено стремлением раскрыть человеку его человеческую сущность и настоящее назначение в мире - творца собственной счастливой судьбы. Это, во-первых. А во-вторых, самопознание является единственным путем, с помощью которого человек может найти себя, возвратить себе то, что утрачено, поскольку «познать себя самого, и отыскать себя самого, и найти человека - все сие одно значит» . Путь самопознания - это путь самосовершенствования, получения счастья и свободы человека. Что еще нужно для счастья? Конечно же, покой в душе. Если у вас какие-то неприятности или неудачи, едва ли вы будете ощущать себя счастливыми. Это может быть только у психически ненормального человека. Не надо быть завистливыми к чужим почестям, к чужому добру. И тогда вы будете спокойными, а значит, и счастливыми. Еще одно условие для достижения счастья - это любовь. Любовь ко всему миру. Любящий человек, красивый и счастливый, ведь любовь - это «начало, середина и конец, альфа и омега» . Надеюсь помогла)