Помогите решить уравнения в первом должно быть минус 2 а во втором 0,25 номер 1350
Математика
Помогите решить уравнения в первом должно быть минус 2 а во втором 0,25 номер 1350
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
умножим все на 12 4*2(х-9)=3*3(х-6)-2(х+10) 8(х-9)=9(х-6)-2(х+10) 8х-72=9х-54-2х-20 8х-9х+2х=72-54-20 х=-2 умножим все на 24 8*2(х+1)-2(3х+7)=3*5(2х+3)-48 16(х+1)-2(3х+7)=15(2х+3)-48 16х+16-6x-14=30x+45-48 16x-6x-30x=45+14-48-16 -20x=-5 x=5/20=0.25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите написать сочинение на тему каким может быть путь к познанию самого себя?" , " необходимо ли ошибаться, чтобы найти верный путь?" с аргумет...
Математика
Химия
Напишите уравнения следующих превращений : P -- P2O5--H3PO4--K3PO4--Ag3PO4 . Составте полные и с??кращенные ионные уравнения реакций .
Русский язык
Обществознание