Дети собрали урюк.из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик,остальное-во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2 3/4 больше массы урюка во втором ящике.сколько килограммов урюка в двух ящиках.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ У...

Математика

Дети собрали урюк.из них 4/7 всего урюка они положили в первый ящик,остальное-во второй ящик.масса урюка в первом ящике на 2 3/4 больше массы урюка во втором ящике.сколько килограммов урюка в двух ящиках.РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕ УРАВНЕНИЕМ .ответ должен быть 19 1/4.

Автор: Гость