Дети в загородном лагере отдыха хотели посетить три тренировки по разным видам спорта . Они раполагали свободным временем, начиная с 12ч дня. Тренеровка по гандболу проходит с 12до13ч , по настольному теннису с 10до12ч, а по ба...

Математика
Дети в загородном лагере отдыха хотели посетить три тренировки по разным видам спорта . Они раполагали свободным временем, начиная с 12ч дня. Тренеровка по гандболу проходит с 12до13ч , по настольному теннису с 10до12ч, а по бадминтону с 11до13ч. После какой тренировки ребята пойдут на гандбол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно, после настольного тенниса. Он как раз заканчивается в 12, а гандбол в 12 начинается.
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