Дети в загородном лагере отдыха хотели посетить три тренировки по разным видам спорта . Они раполагали свободным временем, начиная с 12ч дня. Тренеровка по гандболу проходит с 12до13ч , по настольному теннису с 10до12ч, а по ба...

Математика

Дети в загородном лагере отдыха хотели посетить три тренировки по разным видам спорта . Они раполагали свободным временем, начиная с 12ч дня. Тренеровка по гандболу проходит с 12до13ч , по настольному теннису с 10до12ч, а по бадминтону с 11до13ч. После какой тренировки ребята пойдут на гандбол

Автор: Гость