Дядя гусейн должен проехать на своем автомобиле в 450 километров его автомобиль ра??ходует на каждый 9 километров в 1 литр бензина хватит ли ему топлива на дорогу если в баке 27 литров бензина?
Математика
Дядя гусейн должен проехать на своем автомобиле в 450 километров его автомобиль ра??ходует на каждый 9 километров в 1 литр бензина хватит ли ему топлива на дорогу если в баке 27 литров бензина?
Ответ(ы):
Гость:
450:9=50 л бензина требуется для 450 км пути 50-27=23л бензина не хватит Ответ: нет 27 л бензина не хватит,понадобится еще 23 л
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Математика