Дядя гусейн должен проехать на своем автомобиле в 450 километров его автомобиль ра??ходует на каждый 9 километров в 1 литр бензина хватит ли ему топлива на дорогу если в баке 27 литров бензина?

Математика

Дядя гусейн должен проехать на своем автомобиле в 450 километров его автомобиль ра??ходует на каждый 9 километров в 1 литр бензина хватит ли ему топлива на дорогу если в баке 27 литров бензина?

Автор: Гость