Диаметр калеса 60 смкокое рамтояние проедит велосипед'есле колесо совершит 5,оборотов

Математика
Диаметр калеса 60 смкокое рамтояние проедит велосипед'есле колесо совершит 5,оборотов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За один оборот колесо проедет расстояние равное длине окружности  L=πd≈3,14*60=188,4 см за 5 оборотов 188,4*5=942 см=9 м 42 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длена железно дорожной магистрали от Ерментау до Екибастуза 167,2 км какой длины по??учится линия изображающия эту магистраль на карте сделаной в м...
Ответить
Математика
Фермер 252кг пиязды 9 капка жане 448кг картопты 8 капка тендей болип салды. пияз салын??ан кап картоп салынган каптан неше есе женил?
Ответить
Математика
В кубе АВСДА1В1С1Д1. Определить взаимное расположение прямых: СС1, ВС1, АД
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста Упростите алгебраическое выражение и найдите его значение 7(4+с)-(3с-5) при с= - 3/4
Ответить
Английский язык
Say what you can about Moscow and St.Peterburg
Ответить