Диаметр калеса 60 смкокое рамтояние проедит велосипед'есле колесо совершит 5,оборотов
Математика
Диаметр калеса 60 смкокое рамтояние проедит велосипед'есле колесо совершит 5,оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За один оборот колесо проедет расстояние равное длине окружности L=πd≈3,14*60=188,4 см за 5 оборотов 188,4*5=942 см=9 м 42 см
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