Диаметр окружности с центром в точке О равен 6 сантиметров расстояние между точка??и A и B равно 5 сантиметров. Общая. Этих окружностей Найдите диаметр окружности с центром в точке B как расположены эти две окружности относител...

Математика
Диаметр окружности с центром в точке О равен 6 сантиметров расстояние между точка??и A и B равно 5 сантиметров. Общая. Этих окружностей Найдите диаметр окружности с центром в точке B как расположены эти две окружности относительно друг друга
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус окружности с центром в точке О равен половине диаметра 1/2*6=3 см раз окружности имеют единственную общую точку, то расстояние между их центрами равно сумме их радиусов, поэтому радиус окружности с центром в точке Б будет равен 5-3=2 см диаметр окружности с центром в точке Б равен двум радиусам 2*2=4 см А можно как лучший ответ? Заранее спасибо за лучший ответ..
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