Для хранения нефть в специальной оболочке опустили на дно моря. Какой потребуется груз, чтобы удержать 250 м3 нефти под водой? Масса пустой оболочки 4 т и она полностью заполнена нефтью. 7 кл

Гость: Гость:

Сначала найдём Архимедову силу, действующую на груз Fарх = ro_воды * g * V = 1030 * 10 * 250 = 2575000 Н Эту силу нужно уравновесить весом нефти, весом оболочки, и весом груза. F арх = (m_нефти + м_оболочки + м_груза) * g по ходу заметим, что м_нефти = ro_нефти * V отсюда м_груза = Fарх / g - ro_нефти * V - m_оболочки м_груза = 2575000 / g - 800 * 250 - 4000 = 53500 кг. Такой у меня получился ответ, если принять плотности воды 1030 и нефти 800, как написал выше. Если плотности принять другие, то ответ нужно пересчитать по этим же формулам