Для перевозки груза потребовалось 14 автомашин грузоподъемностью 4,5 т. Сколько потребуется автомашин грузоподъемностью 7 т для перевозки этого же груза?
Математика
Для перевозки груза потребовалось 14 автомашин грузоподъемностью 4,5 т. Сколько потребуется автомашин грузоподъемностью 7 т для перевозки этого же груза?
Ответ(ы):
Гость:
1)14*4.5=63 - Общая грузоподъемность машин 2)63/7=9 - машин с грузоподъемностью в 7 т Ответ: 9 машин
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