Для приготовления печенья надо взять 3 части сахара и 4 части муки. Сколько сахара ??адо взять на 9 кг муки?

Математика

Для приготовления печенья надо взять 3 части сахара и 4 части муки. Сколько сахара ??адо взять на 9 кг муки?

Автор: Гость