Для приготовления печенья надо взять 3 части сахара и 4 части муки. Сколько сахара ??адо взять на 9 кг муки?

Математика
Для приготовления печенья надо взять 3 части сахара и 4 части муки. Сколько сахара ??адо взять на 9 кг муки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4x=муки 3х=сахара 9*4=36----> 36/3=12 ответ:12
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