Для ремонта дома привезли два контейнера краски. в одном контейнере 11 одинаковых ??анок с краской,в другом 7 таких же банок чему равна масса краски в каждом контейнере если масса краски в одном контейнере на 16 кг больше чем в...

Математика

Для ремонта дома привезли два контейнера краски. в одном контейнере 11 одинаковых ??анок с краской,в другом 7 таких же банок чему равна масса краски в каждом контейнере если масса краски в одном контейнере на 16 кг больше чем в другой.

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