Для ремонта дома привезли два контейнера краски. в одном контейнере 11 одинаковых ??анок с краской,в другом 7 таких же банок чему равна масса краски в каждом контейнере если масса краски в одном контейнере на 16 кг больше чем в...
Математика
Для ремонта дома привезли два контейнера краски. в одном контейнере 11 одинаковых ??анок с краской,в другом 7 таких же банок чему равна масса краски в каждом контейнере если масса краски в одном контейнере на 16 кг больше чем в другой.
Ответ(ы):
Гость:
11+7=18 (к) ответ 18 банок краски
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