Для ремонта школы купили 20 банок с белой краской и несколько таких же банок с крас??ой краской масса всех банок с белой краской равна-60 кг,а с красной -120 кг сколько банок с красной краской купили ?

Математика
Для ремонта школы купили 20 банок с белой краской и несколько таких же банок с крас??ой краской масса всех банок с белой краской равна-60 кг,а с красной -120 кг сколько банок с красной краской купили ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 60 кг : 20 = 3 (кг) - весит одна банка краски 2) 120 : 3 = 40 (банок) - купили с красной краской Ответ: 40 банок
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