Для ремонта школы купили 20 банок с белой краской и несколько таких же банок с крас??ой краской масса всех банок с белой краской равна-60 кг,а с красной -120 кг сколько банок с красной краской купили ?

Математика

Для ремонта школы купили 20 банок с белой краской и несколько таких же банок с крас??ой краской масса всех банок с белой краской равна-60 кг,а с красной -120 кг сколько банок с красной краской купили ?

Автор: Гость