Для школы купили по одной цене 6 портретов с изображением казахских батыров и 4 портрета с изображением казахских биев.За всё заплатили 19600 тг. Сколько тенге стоит один портрет ,6 портретов,4 портрета?
Математика
Для школы купили по одной цене 6 портретов с изображением казахских батыров и 4 портрета с изображением казахских биев.За всё заплатили 19600 тг. Сколько тенге стоит один портрет ,6 портретов,4 портрета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6+4=10 2)19600:10=1960 Ответ:1900 Рублей
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