Для школы купили по одной цене 6 портретов с изображением казахских батыров и 4 портрета с изображением казахских биев.За всё заплатили 19600 тг. Сколько тенге стоит один портрет ,6 портретов,4 портрета?

Математика

Для школы купили по одной цене 6 портретов с изображением казахских батыров и 4 портрета с изображением казахских биев.За всё заплатили 19600 тг. Сколько тенге стоит один портрет ,6 портретов,4 портрета?

Автор: Гость