Для того чтобы полить грядкуогурцов ,нужно 3 ведра воды .сколько грядок можно поли??ь из бака,в котором 20 вёдер воды?Сколько вёдер воды придётся принести из колодца,чтобы полить 7 грядок.

Математика
Для того чтобы полить грядкуогурцов ,нужно 3 ведра воды .сколько грядок можно поли??ь из бака,в котором 20 вёдер воды?Сколько вёдер воды придётся принести из колодца,чтобы полить 7 грядок.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:3=6 грядок можно полить и останется 2 ведра воды 3*7=21 ведро воды нужно принести
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