Для того чтобы полить грядкуогурцов ,нужно 3 ведра воды .сколько грядок можно поли??ь из бака,в котором 20 вёдер воды?Сколько вёдер воды придётся принести из колодца,чтобы полить 7 грядок.

Математика

Для того чтобы полить грядкуогурцов ,нужно 3 ведра воды .сколько грядок можно поли??ь из бака,в котором 20 вёдер воды?Сколько вёдер воды придётся принести из колодца,чтобы полить 7 грядок.

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