Длина аллеи составляет одну четвёртую часть километра. Через каждые 50 м с двух сторон аллеи стоят скамейки . Сколько скамеек на аллее?

Математика
Длина аллеи составляет одну четвёртую часть километра. Через каждые 50 м с двух сторон аллеи стоят скамейки . Сколько скамеек на аллее?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1000:4=250 м длина аллеи 250:50=5*2=10 скамеек
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