Длина аллеи составляет одну четвёртую часть километра. Через каждые 50 м с двух сторон аллеи стоят скамейки . Сколько скамеек на аллее?

Математика

Длина аллеи составляет одну четвёртую часть километра. Через каждые 50 м с двух сторон аллеи стоят скамейки . Сколько скамеек на аллее?

Автор: Гость