Длина бассейна равна 12 м, ширина его составляет 3\4 длины, а глубина 2\3 ширины. Водой было наполненно 11\18 объёма бассейна. Сколько кубических метров налили в бассейн?
Математика
Длина бассейна равна 12 м, ширина его составляет 3\4 длины, а глубина 2\3 ширины. Водой было наполненно 11\18 объёма бассейна. Сколько кубических метров налили в бассейн?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4*3=9-ширина 9:3*2=6-высота 12*6*9/18*11=396м3-объем
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