Длина бассейна равна 12 м, ширина его составляет 3\4 длины, а глубина 2\3 ширины. Водой было наполненно 11\18 объёма бассейна. Сколько кубических метров налили в бассейн?

Математика

Длина бассейна равна 12 м, ширина его составляет 3\4 длины, а глубина 2\3 ширины. Водой было наполненно 11\18 объёма бассейна. Сколько кубических метров налили в бассейн?

Автор: Гость