Длина одной стороны прямоугольника 4 сантиметра другой на 3 сантиметра меньше Най??и периметр этого прямоугольника

Математика

Длина одной стороны прямоугольника 4 сантиметра другой на 3 сантиметра меньше Най??и периметр этого прямоугольника

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