Длина одной стороны прямоугольника 4 сантиметра другой на 3 сантиметра меньше Най??и периметр этого прямоугольника

Математика
Длина одной стороны прямоугольника 4 сантиметра другой на 3 сантиметра меньше Най??и периметр этого прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4-3 = 1 (см) длинна второй стороны 2) (4+1) х 2 = 10 (см) - перимент прямоугольника
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