Длина прямоугольника одна целая 4/20 метра.а ширина на 3/20 метра меньше длины. найти ??ериметр прямоугольника
Математика
Длина прямоугольника одна целая 4/20 метра.а ширина на 3/20 метра меньше длины. найти ??ериметр прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
1цел4/20-3/20=1цел. 1/20(м) ширина Р= 1цел.4/20+1цел.4/20+1цел.1/20+1цел.1/20=4цел.10/20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Масштаб карты 1: 50 000 000 - Австралия. Сколько в 1 см километров. Протяжённость с север?? на юг. Как считали?
Математика
Сколько потребуется плиток шоколада размером 20 см на 25 см для заполнение ветриныв магазине шириной 1 м и длиной 2 м?
Математика
В ПЕРВОМ ВЕДРЕ 12 Л ВОДЫ А ВО ВТОРОМ-НА 4 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В ПЕРВОМ.ОБЬЕМ ВОДЫ В ДВУХ ВЕДР??Х ВМЕСТЕ НА 20 Л МЕНЬШЕ ЧЕМ В БОЧКЕ.ЧЕМУ РАВНА ВМЕСТИМОСТЬ ...