Длина прямоугольника одна целая 4/20 метра.а ширина на 3/20 метра меньше длины. найти ??ериметр прямоугольника

Математика
Длина прямоугольника одна целая 4/20 метра.а ширина на 3/20 метра меньше длины. найти ??ериметр прямоугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1цел4/20-3/20=1цел. 1/20(м) ширина Р= 1цел.4/20+1цел.4/20+1цел.1/20+1цел.1/20=4цел.10/20
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