Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажа...

Математика

Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажалуйста помагите решить задачу. с условием задачи.

Автор: Гость