Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажа...
Математика
Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажалуйста помагите решить задачу. с условием задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина реки-3690 тур. прошли 3 часть сколько дней-? если они двигались со ск. 6км/ч находил. в плав. по 5ч. 3690/3=1230 6*5=30 1230/30=41 ответ: 41 день
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