Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажа...

Математика
Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двигались со средней скоростью 6 км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч? Пажалуйста помагите решить задачу. с условием задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина реки-3690 тур. прошли 3 часть сколько дней-? если они двигались со ск. 6км/ч находил. в плав. по 5ч.                                              3690/3=1230                                                                6*5=30                                     1230/30=41                                  ответ: 41 день  
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