До магазину привезли 223 л олії в бідонах по 10 л і по 17 л. Скільки було бідонів кожної місткості

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Х - бидонов по 10 л у - бидонов по 17 л 10х+17у=223 223 заканчивается на 3 10х не может заканчиваться на 3 17у может заканчиваться на 3 (7*9=63), значит у может равняться 9,19, 10n+9... Возьмем 9 17 л*9=153 л 223 л-153 л=70 л (Число 9 подходит) Возьмем 19 17 л*19=323 л (уже не подходит - 323 больше 223) Итак мы имеем 9 бидонов по 17 л 70 л:10 л=7 (бидонов по 10 л) Ответ: 9 бидонов по 17 л и 7 бидонов по 10 л Проверка: 10*7+17*9=223 70+153=223 223=223