До магазину привезли 223 л олії в бідонах по 10 л і по 17 л. Скільки було бідонів кожної місткості

Математика
До магазину привезли 223 л олії в бідонах по 10 л і по 17 л. Скільки було бідонів кожної місткості
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - бидонов по 10 л у - бидонов по 17 л 10х+17у=223 223 заканчивается на 3 10х не может заканчиваться на 3 17у может заканчиваться на 3 (7*9=63), значит у может равняться 9,19, 10n+9... Возьмем 9 17 л*9=153 л 223 л-153 л=70 л (Число 9 подходит) Возьмем 19 17 л*19=323 л (уже не подходит - 323 больше 223) Итак мы имеем 9 бидонов по 17 л 70 л:10 л=7 (бидонов по 10 л) Ответ: 9 бидонов по 17 л и 7 бидонов по 10 л Проверка: 10*7+17*9=223 70+153=223 223=223
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 12 ч поезд прошёл 648 км. С какой скоростью шёл поезд?
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста Через первую трубу басеен наполняетьсяза10часов а через втор??ю за 6 часов . С какой трубы вытечет больше воды : с 1 за 4 часа ...
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!
Ответить
Математика
Если при сложении двух натуральных чисел на конце первого числа поставить лишн??й ноль, то вместо 100 получится 955. Чему равно первое слаг...
Ответить
Алгебра
Вычислите : 6sin п/6 + cos п/3
Ответить